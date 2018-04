Vila Nova assume a liderança

O Vila Nova deu ontem um importante passo para chegar à Série B do Brasileiro. Com a vitória de 3 a 0 sobre o ABC-RN, em casa, chegou à liderança do octagonal final da Série C, com 16 pontos. O atacante Túlio Maravilha foi o destaque da partida, com dois gols. Paulo Ramos também balançou as redes. Hoje, Bahia e Bragantino têm boas chance de abrir vantagem sobre os concorrentes - os dois times jogam contra adversários em situação bem mais complicada na classificação. O Bahia recebe o Atlético-GO, às 17 horas, na Fonte Nova. Foi lá que o time venceu o Nacional-PB, por 5 a 0, na última rodada, e chegou assim a cinco jogos sem perder. O desfaque será o atacante Nonato, artilheiro do time na competição, com 17 gols. Já o volante Fausto, que cumpriu suspensão diante dos paraibanos, volta ao time. O Bragantino, invicto nesta fase da competição, joga fora de casa, mas contra o lanterna do octogonal. Em Campina Grande, enfrenta o Nacional-PB, que ainda não venceu nesta fase final. O único desfalque do técnico Marcelo Veiga será o lateral César Gaúcho, suspenso. Em seu lugar deve jogar Santos. No outro jogo de hoje, o Crac-GO recebe o Barras-PI. Os quatro melhores colocados do octogonal decisivo garantem vaga na Série B do Brasileiro de 2008.