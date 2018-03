Vila Nova-GO avança com empate e será o próximo rival do Vasco na Copa do Brasil

Como neste novo formato da Copa do Brasil os visitantes avançam com empate ou vitória, o time goiano assegurou classificação e será o próximo rival do Vasco no torneio. A equipe carioca avançou à segunda fase ao vencer o Santos-AP por 2 a 0, no último dia 9, na Arena das Dunas, em Natal (RN).

No duelo em Manaus, após o primeiro tempo terminar empatado por 0 a 0, o Vila Nova abriu o placar na etapa final com um gol de Moisés, aos 22 minutos. O Fast buscou o empate com Thiago Brandão marcando de cabeça, aos 41, mas não conseguiu obter a virada que precisava para seguir vivo na Copa do Brasil.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A CBF ainda não divulgou as datas desmembradas de todas as partidas da segunda fase da Copa do Brasil, inicialmente agendada para serem disputadas em 22 de fevereiro e 1º de março, mas o Vila Nova já informou em seu site oficial que irá receber o Vasco no primeiro dia deste próximo mês, às 21h45, no Serra Dourada, em outro jogo único que definirá classificação ao estágio seguinte da competição.

O confronto marcará o reencontro do Vasco com o time que enfrentou por duas vezes na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, quando assegurou acesso à elite nacional de forma sofrida, fechando a competição em terceiro lugar.