Vila Nova: Túlio, sempre ele, é a esperança Nome: Vila Nova Futebol Clube Fundação: 29/7/1943 Presidente: Sizenando Ferro End: Rua 256, nº 354, Universitário, Goiânia-GO, Site: http://www.vilanova.esp.br Túlio Maravilha é o grande nome do Vila Nova para a Série B. O experiente matador segue na empreitada de chegar ao milésimo gol. Sem outros grandes nomes na equipe, o técnico Givanildo Oliveira terá muito trabalho para armar a equipe, sem falar que ele deverá montar o time em função de Túlio. O atacante é o ídolo no Vila e como de costume deve brigar pela artilharia. Já a equipe vermelha deve ficar no meio da tabela, lutando contra o rebaixamento assim como em 2006, quando o time caiu para a Série C. O Vila voltou à Série B após conquistar o acesso ano passado. TÉCNICO: Givanildo Oliveira títulos: Baiano (2007), Paranaense (1992 e 88) >último clube: Brasiliense ESTÁDIO: Serra Dourada Localização: Jardim Goiás, S/N Capacidade: 60.000 mil pessoas Inauguração oficial: 9/3/75 ELENCO GOLEIROS Lauro, Max, Vinícius e Weverton ZAGUEIROS Vitor Cruz, Luis Carlos, Pereira, Higo, André Leone e Vitor LATERAIS Adriano, Luis Felipe, Madisson, Osmar e Elízio MEIO-CAMPISTAS Alexandre, Allison, Heleno, Leandro, Guilherme, Soares, Alex Oliveira, Daniel Hernandez, Paulo Ramos, Pereira e Marco Pereira ATACANTES Túlio Maravilha, Wando, Reinaldo e Cristiano