Vila Nova vence o Brasil-RS e quebra série negativa na Série B

Depois de três derrotas seguidas, o Vila Nova venceu o Brasil-RS por 3 a 1, nesta terça-feira à noite, no Estádio Oba, em Goiânia, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, os dois times têm os mesmos 49 pontos, com os goianos ficando na frente pelo número de vitórias: 14 a 13. Eles estão livres do rebaixamento e fora da briga pelo acesso.

O Vila Nova vinha de derrotas para o Bahia, para o Tupi e para o Avaí. Por outro lado, o Brasil entrou em campo com moral após ter batido o Vasco da Gama, por 2 a 1, em Pelotas.

O mandante começou com mais velocidade e abriu o placar logo aos quatro minutos. Fabinho cobrou falta quase na linha da grande área com perfeição. Encobriu a barreira e Eduardo Martini não chegou a tempo de evitar o gol. Dois minutos depois, quase saiu o empate quando Wagner Bueno defendeu chute de Jonatas Belusso.

Aos 12 minutos, o Vila perdeu Fabinho, sentindo uma lesão na panturrilha direita, forçando a entrada de Frontini, ídolo da torcida. O time gaúcho passou a dominar as ações e criou duas boas chances para marcar, defendidas por Wagner Bueno. Ele não impediu o empate aos 32 minutos, quando Marlon, deslocado pelo lado direito, bateu em curva. A bola tocou na trave e entrou.

Nos acréscimos, o time da casa perdeu outro jogador machucado. Christiano deu um pique e sentiu a perna. Foi substituído por Marcelo Cordeiro. Segunda troca forçada do técnico Guilherme Alves.

O segundo tempo foi equilibrado. O Brasil tentou ganhar força com as entradas de Marcos Paraná e Nem, respectivamente, nas vagas de Diogo Oliveira e Jonatas Belusso. Mas brilhou a estrela de Guilherme Alves, que aos 21 minutos tirou o volante Caíque para a entrada do atacante Mateus Anderson. E na sua primeira jogada pelo lado esquerdo, ele invadiu a área e rolou a bola para o chute de perna esquerda de Moisés. A bola entrou no canto esquerdo de Martini. Isso aos 23 minutos. Nono gol dele, artilheiro do time, na frente de Fabinho, com sete.

Mais tranquilo em campo, o Vila Nova ainda marcou o terceiro gol aos 33 minutos. Aloísio vislumbrou Frontini livre na grande área e o atacante bateu em diagonal e no alto. Esta foi a sexta vitória do Vila como mandante (22 pontos), mas ele soma oito como visitante (27 pontos).

No sábado à tarde, a partir das 17h30, ambos voltam a campo. O Vila Nova vai estar no Castelão diante do ceará, enquanto o Brasil vai receber em Pelotas (RS) o Oeste.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 3 X 1 BRASIL-RS

VILA NOVA - Wagner Bueno; Maguinho, Reniê, Reginaldo e Christiano (Marcelo Cordeiro); Caíque (Mateus Anderson), Victor Bolt, Geovane e Aloísio; Fabinho (Frontini) e Moisés. Técnico: Guilherme Alves.

BRASIL-RS - Eduardo Martini; Weldinho, Cirilo, Leandro Camilo e Marlon; Leandro Leite, Washington (Natan) e Diogo Oliveira (Marcos Paraná); Felipe Garcia, Jonatas Belusso (Nem) e Ramon. Técnico: Rogério Zimmermann.

GOLS - Fabinho, aos 4, e Marlon aos 32 minutos do primeiro tempo. Moisés, aos 23, e Frontini, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Caíque e Frontini (Vila). Leandro Camilo, Ramon e Cirilo (Brasil).

RENDA - R$ 10.570,00.

PÚBLICO - 1.060 pagantes (1330 total).

LOCAL - Estádio Oba, em Goiânia (GO).