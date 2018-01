Vila Pan-Americana vai custar U$ 80 milhões O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) inaugurou nesta sexta-feira a pedra fundamental da Vila Pan-Americana dos Jogos de 2007, no Rio, obra considerada pela entidade como uma das mais importantes de todo o evento. Por isso, tanto a prefeitura carioca quanto o COB não mediram esforços para obter o terreno considerado por eles como o ideal. Ao escolher o terreno, o prefeito do Rio, Cesar Maia, teve como primeiro empecilho o fato de o local pertencer a uma construtora particular, a Agenco. Um segundo obstáculo foi a legislação municipal que não permitia a construção de edificações com mais de três pavimentos na região desejada. Para solucionar os problemas, o prefeito mobilizou os vereadores que aprovaram a mudança na legislação, para permitir a construção de prédios com mais de três andares. Paralelamente, vendeu a idéia para a Agenco, que logo se interessou pelo projeto. "A iniciativa de nos procurar partiu da prefeitura. Fizemos então um projeto de bairro, com legislação específica", explicou o presidente da Agenco, Sérgio Goldberg. "Com isso, construiremos prédios com oito pavimentos em um local onde só poderia haver, anteriormente, edifícios de três andares." Por ser a proprietária do terreno, a Agenco realizou uma parceria com o município e ficou responsável pela construção do projeto, "sem ônus para a prefeitura". Em contrapartida, recebeu as benesses fiscais para o desenvolvimento da Vila Pan-Americana e, ao final da competição, poderá comercializar o empreendimento. A Vila Pan-Americana somente será preservada em caso de vitória do Rio na disputa pelo direito de ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2012. Neste caso, a prefeitura pagará um aluguel à Agenco até a realização da Olimpíada e, durante todo o período antecedente, poderá utilizar o local para hospedar delegações esportivas estrangeiras que venham ao Brasil. Ao final da competição olímpica, todo o complexo seria comercializado. "Estamos utilizando o modelo usado por Barcelona quando foi a sede dos Jogos Olímpicos de 1992. O setor público faz uma parceria com o setor privado viabilizada por uma mudança na legislação", argumentou o prefeito do Rio. No ambicioso projeto da Vila Pan-Americana está prevista a construção de 28 prédios, em uma área de 422,9 mil metros quadrados, na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, com capacidade para hospedar 8.240 pessoas. No total, serão 2 mil apartamentos, com 4.120 quartos. O local ainda oferecerá aos atletas um centro comercial, de logística e entretenimento, um restaurante, uma policlínica, fitness center, lavanderia, 18 piscinas, além de um estacionamento com 4.256 vagas. A Vila Pan-Americana terá uma área total construída de 340 mil m², e a previsão é a de que seu custo seja de US$ 80 milhões, com o fim das obras estimado para dezembro de 2006. De acordo com o arquiteto Sergio Dias, responsável pelo projeto, a expectativa é a de que o empreendimento ofereça quatro mil empregos diretos e 12 mil indiretos. ORÇAMENTO - O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, participou nesta sexta-feira do 1º Congresso e Feira de Negócios Pan-Americano, que termina neste sábado, no Riocentro, na Barra da Tijuca. Frisou que sua expectativa, agora, é para a aprovação da Lei de Incentivos fiscais para o Esporte. "Com a aprovação da Lei, aumentaremos o orçamento do Esporte em pelo menos R$ 100 milhões. Além do mais, também estaremos aprovando uma nova legislação para a exploração dos bingos, onde poderemos arrecadar mais R$ 150 milhões", destacou o ministro. "Desta forma, apesar de ter um pequeno orçamento no governo, conseguiria aumentá-lo de outras formas." O ministro ainda explicou que sua intenção será a de garantir pelo menos R$ 200 milhões de orçamento para o ano de 2004. Queiroz ainda destacou a importância do Esporte como instrumento de política social do governo Luiz Inácio Lula da Silva para demonstrar sua convicção na valorização da pasta. "Para cada US$ 1 investido no Esporte economiza-se US$ 3,2 na saúde pública", frisou. ANUAL - O presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, informou nesta sexta-feira que a PAN AM EXPO, evento que engloba o Congresso e a Feira Pan-Americana de Marketing e Negócios no Esporte, passará a ser anual e não mais bienal como estava prevista. De acordo com o dirigente, a decisão foi motivada pelo sucesso deste primeiro evento, que termina neste sábado, pelo pedido de vários delegados participantes, além da carência deste tipo de mobilização no setor.