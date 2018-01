Vila Ré tem treino de boxe rústico A geladeira cumpre sua última tarefa: aquecer músculos. É na verdade uma carcaça pendurada por correntes de ferro, do teto da Associação de Amigos da Vila Ré, a um metro do chão. É esmurrada pelos lutadores da Academia Nova Corbery: João Batista, o ?Nego Sal?, Fábio Garrido e Jack Welson. Quem não esmurra geladeira participa de um estranho balé, levantando pedras enormes, cada uma com 20 quilos. Há pneus enormes para serem carregados nas ruas íngremes da região e picaretas para as sessões de quebra de pedras. E um sistema de polias em que o lutador levanta um balde cheio de concreto. É o método rústico de boxe, pregado pelo técnico Nílson Garrido, ex-lutador e pai de Fábio. ?O mais forte é a quebra das pedras. Vai todo mundo agasalhado, sol de 40 graus. Quebram muita pedra. Não tem descanso.? Leia mais no Jornal da Tarde