Vila recebe o clássico da crise

Acostumados a encontros em que títulos ou as primeiras posições de algum campeonato estavam em jogo, Santos e São Paulo não se enfrentavam, havia muito tempo, em situação tão desconfortável. O clássico das 16 horas, na Vila Belmiro, vale não só os três importantes pontos da tabela mas, também, um refresco no momento difícil por que passam as equipes. O empate não serve para ninguém. Perder significa o aprofundamento da crise para o derrotado. Acompanhe a partida de hoje online A semana do San-São começou em clima conturbado. Os dois times, recém-eliminados da Taça Libertadores, tinham seus técnicos contestados. Não conseguiram bons resultados no início do Campeonato Brasileiro - o Santos foi goleado pelo Cruzeiro, por 4 a 0, e o São Paulo ainda não venceu. Emerson Leão não resistiu e pediu as contas na terça-feira. Parte do elenco comemorou. Muricy Ramalho, respaldado pelo presidente Juvenal Juvêncio, persiste. Os jogadores dizem que estão ?fechados? com o treinador. Mas, para ele fincar novas raízes, precisará de bons resultados. O Santos quer deixar para trás seus cinco piores dias no ano, para começar vida nova na única competição que lhe resta na temporada. Sob a direção provisória do técnico Márcio Fernandes, do Sub-20, o comportamento no clássico terá influência na escolha do substituto de Leão. O elenco promete um bom resultado e pedir a permanência do interino. "Vou tentar fazer com que o time volte a jogar o bom futebol que mostrou recentemente na Vila Belmiro, com grandes vitórias", disse Márcio, lembrando das goleadas diante do San José, por 7 a 0, e do Ipatinga, por 4 a 0. "Às vezes, equipes fortes não conseguem render, e outras, até mais fracas, surpreendem. Vai ser um grande jogo", afirmou, mostrando respeito pelo São Paulo. Do outro lado, Muricy Ramalho não tem bons olhos para a mudança de comando no adversário. "Troca de técnico é complicada, porque sempre vem algo a mais de motivação", opinou o são-paulino. "Muitas vezes, quem chega não tem nem como mudar o time. Parte para o trabalho com a emoção, o que, às vezes, funciona." Se depender de histórico, o São Paulo tem boas lembranças. O técnico não perde na Vila Belmiro desde 2003. Foram sete jogos - quatro vitórias e três empates -, com São Caetano, Inter e São Paulo. E o time do Morumbi está invicto no estádio santista há cinco partidas (quatro vitórias e um empate). O mistério também faz parte de jogo decisivo. Nem Muricy nem Márcio arriscaram-se a divulgar os 11 que levarão a campo. Ambos devem apostar no 3-5-2, com o São Paulo reconduzindo André Dias à zaga e o Santos, Betão. Perigo para os paulistanos é Kléber Pereira. Mesmo com dores no tornozelo direito, o atacante não deve perder o clássico.