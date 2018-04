Vila se arruma para receber Marta hoje O Santos apresenta Marta, hoje às 12 horas, na Vila Belmiro. O clube promete grande festa para recepcionar a melhor do mundo, contratada para a disputa da 1.ª Taça Libertadores Feminina. Pelé, que era esperado para entregar a camisa 10 a ela, não estará presente. Já o técnico Vanderlei Luxemburgo deve definir hoje quem ficará com a vaga de Paulo Henrique Lima, convocado para a seleção sub-20, para o jogo do Santos contra o Santo André, domingo, às 16 horas, na Vila.