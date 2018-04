Villarreal empata e desperdiça chance de ficar mais perto da Liga dos Campeões

Com o resultado, o time anfitrião foi a 61 pontos, na quarta colocação, e manteve seis de vantagem sobre o Athletic Bilbao, o sexto, que empatou por 2 a 2 com o lanterna Levante. Quem tem a chance de encurtar a distância é o Celta de Vigo, que tem sete pontos a menos e nesta segunda-feira receberá o Granada no encerramento da 35ª rodada do Espanhol.

Faltam três rodadas para o término do Campeonato Espanhol e o Villarreal precisa de ao menos seis pontos para garantir vaga à fase preliminar do principal torneio de clubes europeu. Na próxima rodada, visitará o Valencia, domingo. Antes, entrará em campo para encarar o Liverpool, quinta-feira, em casa, no jogo de ida das semifinais da Liga Europa. A Real Sociedad, 12ª colocada no Espanhol com 42 pontos, recebe o Real Madrid no sábado.