Vincenzo Nibali conquista o título do Giro D'Italia O italiano Vincenzo Nibali conquistou neste domingo o principal título da sua carreira ao vencer o Giro D''Italia, umas três principais provas do ciclismo mundial - as outras são a Volta da França e a Volta da Espanha. Nibali, da equipe Astana, terminou a 96ª edição da prova com uma vantagem de 4min43 para o colombiano Rigoberto Uran, que ficou em segundo lugar, e 5min52 à frente do australiano Cadel Evans, o terceiro colocado.