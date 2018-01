Vinhedo, do Banespa, comemora boa fase Nesta quinta-feira, após o último treino para o quinto e decisivo jogo da série melhor-de-cinco das finais da Superliga Masculina de Vôlei, o levantador Vinhedo, do Banespa/Mastercard, comemorou seus 22 anos. A equipe de São Bernardo do Campo (SP) viaja nesta sexta-feira para Belo Horizonte (MG) e no domingo decide o título da Superliga a partir das 9h30, no ginásio do Mineirinho, com transmissão da TV Globo. Vinhedo, de 1,85 m, está pela primeira vez entre os 18 convocados para a Seleção Brasileira que disputará a Liga Mundial agora em maio. Apesar disso, o levantador afirma que não está deslumbrado com a chance dada por Bernardinho: "Lido com isso numa boa. Tudo acontece pelo bom trabalho que realizo dentro de quadra. Se ficar deslumbrado e deixar isso tomar conta, perco tudo."