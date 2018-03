Violência marca jogo no Sul

Ônibus e carros depredados, várias pessoas feridas e pelo menos 200 detidos. Esse foi o saldo de uma briga entre torcedores do Coritiba e do Figueirense, ontem, em Florianópolis, antes da partida vencida pelo time catarinense por 2 a 1, no Estádio Orlando Scarpelli. Segundo a PM, a confusão começou quando os paranaenses tentaram invadir a sede de uma torcida organizada do clube catarinense. Em campo os gols saíram no primeiro tempo. Cleiton Xavier fez os dois gols do Figueirense e Hugo marcou para o Coritiba. FLUMINENSE X NÁUTICO No Rio, o Fluminense, preocupado com o confronto de quarta-feira com o São Paulo pela Libertadores, jogo com um time reserva contra o Náutico e se deu mal: perdeu por 2 a 0 para os pernambucanos, que agora lideram o campeonato - têm seis pontos e saldo de três gols, como o Cruzeiro, mas marcaram um gol a mais (4 contra 3). Os gols do Náutico saíram no segundo tempo. Aos 26 minutos. Wellington aproveitou cobrança de escanteio, cabeceou e Fernando Henrique engoliu um frango clássico. A partir daí, os visitantes passaram a mandar em campo. Mas a vitória só foi confirmada nos acréscimos. Paulo Santos cruzou e Warley apenas escorou, aos 49 minutos. Carlinhos perdeu um pênalti para o Flu, quando o jogo estava empatado - o goleiro Eduardo defendeu a cobrança. GRÊMIO X FLAMENGO Em Porto Alegre, com seus times principais, Grêmio e Flamengo empataram por 0 a 0, e encerraram a rodada com quatro pontos cada um. O resultado frustrou o time gaúcho, que atacou mais, sobretudo no segundo tempo, mas não conseguiu vencer o goleiro Bruno, que fez pelo menos cinco defesas decisivas. O primeiro tempo foi equilibrado. O Grêmio só teve uma chance para marcar, num chute de Perea, no ângulo, que Bruno salvou. Na etapa final, o time gaúcho encurralou o Flamengo, mas passou a sofrer contra-ataques perigosos. O Tricolor ainda mandou duas bolas na trave. GOIÁS X ATLÉTICO-MG Em Goiânia, empate por 1 a 1 entre dois times que andam mal. O Goiás abriu o placar com Paulo Baier, aos 23 minutos do segundo tempo, mas aos 40 Wanderley marcou para o Atlético, que não fazia gol havia quatro partidas. Hoje, o Atlético pode acertar com o técnico Gallo, que deixou o Figueirense.