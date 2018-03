Violência prejudica candidatura do Rio O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, admitiu nesta quarta-feira que a onda de violência gerada pelo confronto entre polícia e traficantes na favela da Rocinha pode prejudicar a aspiração do Rio de Janeiro de sediar os Jogos Olímpicos de 2012. ?Esses incidentes graves podem influir negativamente na candidatura. Um acontecimento desse tipo obriga os governos municipal, estadual e federal a se unirem para combater a violência no Rio?, lamentou o ministro. As outras cidades que lutam para ficar entre as cinco finalistas para sediar a Olimpíada são Leipzig, Nova York, Moscou, Istambul, Havana, Londres, Paris e Madri.