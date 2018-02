Violência provoca morte de 2 esportistas nos Estados Unidos A violência nas ruas de cidades dos Estados Unidos provocou a morte de dois esportistas na noite deste domingo, na véspera do ano-novo. Kemal Kolenovic, pugilista de origem montenegrina, morreu ao ser atropelado enquanto tentava acalmar uma briga no Bronx, em Nova York. Segundo testemunhas, Kolenovic, peso médio de 28 anos, estava em um bar quando a confusão começou e se estendeu para a rua; ele foi atrás, mas um dos envolvidos entrou em um carro e o atingiu na calçada. No Colorado, o jogador de futebol americano Darrent Williams foi assassinado a tiros hora depois da eliminação de seu time, o Denver Broncos, dos playoffs da NFL com a derrota para o San Francisco 49ers por 26 a 23, na última rodada da temporada regular. De acordo com a polícia de Denver, a limusine do atleta foi atingida por disparos e outras duas pessoas foram baleadas.