Virgin dá mancada no pit stop e Timo Glock perde o pneu

A Virgin protagonizou a maior trapalhada da corrida de ontem, em Interlagos, envolvendo o alemão Timo Glock. Após um pit stop, o carro da equipe arrancou e simplesmente deixou escapar o pneu esquerdo traseiro, que estava solto. Irritado, o piloto não perdoou os mecânicos da escuderia inglesa, que faz sua segunda temporada na Fórmula 1.

"É uma vergonha que uma equipe, depois de dois anos (de experiência), tenha cometido um erro ridículo como esse", disparou Glock. Por conta do incidente, a organização da prova avaliou que houve risco à segurança e multou a equipe em 5 mil (R$ 12,6 mil).

Mudança completa. A Marussia, novo nome da Virgin a partir da próxima temporada, anunciou o francês Charles Pic, de 21 anos, da GP2, para substituir o belga Jerome D'Ambrosio como companheiro de Glock em 2012.

Enquanto Pic ganha uma chance na Fórmula 1, D'Ambrosio deixa a categoria sem somar pontos em sua primeira temporada, como a equipe. O melhor resultado do belga foi o 14.º lugar nos GPs da Austrália e do Canadá. Apesar do fraco rendimento, ele terminou o campeonato em 24.º, uma posição à frente do agora ex-companheiro de escuderia.

As duas outras equipes estreantes no ano passado também estão se reestruturando para evoluir na temporada de 2012. A Lotus deve crescer significativamente: está prestes a anunciar um contrato de patrocínio milionário para as próximas temporadas.

E a Hispania, assim que conseguir apaziguar as tensões entre os novos proprietários - um grupo espanhol ainda não muito bem definido -, e o administrador do time, Colin Kolles, poderá evoluir. Discute-se até onde será sua base: se na Alemanha, como hoje, ou Valência, como deseja o novo proprietário.