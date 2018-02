Virna, mais uma que vai para a Itália A atacante Virna, um dos destaques da seleção brasileira de vôlei, é mais uma atleta do grupo que jogará a próxima temporada na Itália. Virna, que na última temporada defendeu a MRV/Minas, ficou sem clube após a Superliga e acertou com o Chieri por oito meses. Outras jogadoras que atuarão na Itália são a meio-de-rede Walewska, a ponta Scheila e a levantadora Fofão. Chico dos Santos, que foi técnico de Virna no Minas, transferiu-se para o Tenerife da Espanha.