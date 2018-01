Virna perto de mais um título no vôlei De volta à seleção brasileira de vôlei, a atacante Virna, destaque no BCN/Osasco, está confiante. Seu time pode conquistar o título da Superliga, sobre a MRV/Minas, na quinta-feira, em Belo Horizonte. O BCN tem 2 a 0 na série final em melhor-de-cinco. A partida será no Ginásio do Mineirinho, às 20h30, com transmissão da SporTV. Para Virna, a arma para fechar o confronto será o conjunto do grupo, comandado pelo técnico José Roberto Guimarães. ?O diferencial do BCN nesta final está sendo a homogeneidade das jogadoras em todos os fundamentos da equipe. Estamos mostrando agressividade e regularidade, com bom desempenho de todos os setores?, diz Virna. Nesta terça-feira, o time paulista volta a treinar pela manhã e à tarde.