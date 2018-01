Virna sai em defesa de Bernardinho As atacantes Érika e Virna, da seleção brasileira de vôlei que integraram o grupo que disputou os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, saíram em defesa de Bernardo Rezende, técnico da seleção masculina e do Rexona. As duas negam que um grupo de jogadoras teria levado um vídeo de jogo para que o treinador avaliasse a equipe comandada por José Roberto Guimarães. As duas também concordam que existem pessoas interessadas na briga entre os dois técnicos. ?Isso é uma briga de gigantes, e tem muito anão que vai ser atropelado. Tem muita gente interessada nessa crise. Os dois são caras consagrados, campeões olímpicos, não precisam disso. Mas tem gente querendo o espaço deles?, disse Érika, que está jogando no Oi/Macaé e não atuou na seleção na temporada passada. Quem seriam essas pessoas? ?Alguns técnicos?, declara a jogadora. Virna concorda: ?A vida é uma competição, não é só no vôlei. Claro que tem gente interessada no vôlei, ainda mais porque estamos em um ótimo momento. Somos os melhores no cenário internacional. Parece que querem achar problemas onde não existe. Quando ouvi falarem sobre essa fita fiquei muito chateada.? As duas também concordaram e disseram que não sabiam do vídeo que teria sido mostrado a Bernardinho. ?Isso é um absurdo, é tudo mentira! Além disso, o Bernardo jamais seria antiético a este ponto, ele não avaliaria uma fita de um grupo que não fosse dele. Todas as vezes que assistimos a algum vídeo foram com o Zé?, declarou Virna, que hoje está no vôlei de praia. ?Todos que conhecem 1% do Bernardo sabem que ele jamais tomaria uma atitude tão errada?.