Virna vai retornar para a seleção A atacante Virna, destaque do BCN na conquista do título da Superliga Feminina de Vôlei, após o afastamento de um ano da seleção brasileira, por problemas particulares, foi avisada pelo técnico Marco Aurélio Mota que estará na lista das convocadas para a temporada de 2003. Medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, e de Sydney, em 2000, Virna sonha disputar os Jogos de Atenas, no ano que vem. "Estava com saudades", afirma a atleta, de 31 anos.