Vírus contamina cavalos em sede olímpica em Hong Kong Um recente surto de herpes eqüina infectou 132 cavalos de corrida em Hong Kong, sede das provas eqüestres dos Jogos Olímpicos de 2008, informou nesta terça-feira o jóquei clube da cidade. As provas eqüestres foram transferidas de Pequim devido às dificuldades em estabelecer uma zona livre de contaminações no continente chinês, e o líder da sede de Hong Kong tentou minimizar as preocupações de que o problema tenha se espalhado para a ilha. "Cavalos são como seres humanos. Eles ficam doentes, e saram também. Eu não acho que a gente deve ficar preocupado. Isso não será um problema quando recebermos a Olimpíada em Hong Kong", disse o chefe-executivo Donald Tsang após uma visita às instalações olímpicas de Pequim. Um total de 132 cavalos ficaram doentes entre 10 de fevereiro e 9 de abril, mas medidas de contenção foram estabelecidas no clube em Shatin com aparente sucesso e não há risco de novas contaminações. "Os cavalos afetados tiverem um pouco de febre e ocasionalmente algumas anormalidades sanguíneas e inchaço nas patas", disse o Hong Kong Jockey Club em comunicado. "A maioria dos cavalos voltou a treinar em uma semana sem complicações que possam afetar a saúde do cavalo ou futuras performances em corridas", acrescentou o clube, culpando o clima pela doença. A virose acontece num momento em que a polícia de Hong Kong investiga um aparelho que foi encontrado enterrado numa pista de corrida de cavalos no final de março. O mecanismo, que foi encontrado durante uma inspeção de rotina, foi desenhado para atirar dardos de veneno nos cavalos no início da corrida.