Vitinho comemora vice no surfe O Brasil esteve muito perto de quebrar um tabu de sete anos sem vitórias no WCT. Victor Ribas, em grande momento de superação profissional, chegou à final do Nova Schin Festival, mas acabou superado pelo americano Damien Hobgood na decisão, 12,30 a 11,50, notas discutidas por parte da torcida. "Agradeço a Deus por essa vitória. Sou grande amigo do Victor e, sinceramente, achei que não conseguiria vencê-lo dessa fez, e foi uma disputa muito acirrada", disse o vencedor, que incentivou o côro da torcida por Vitinho. Apesar da derrota, o brasileiro teve motivos para festejar, afinal subiu ao grupo dos top 16 do ranking da Associação de Surfistas Profissionais (ASP) e garantiu sua permanência no WCT no ano que vem. "Aquele oito (que deram para Hobgood) não sei. Vou entregar para Deus. Cheguei perto, não deu, mas pelo menos somei os pontos que precisava para continuar na elite no ano que vem e com esse resultado talvez tenha mais facilidade de renovar meu patrocínio." Esse ano, Vitinho passou por momentos difíceis na vida pessoal - com o fim de seu casamento - e profissionais - no começo da temporada não conseguia bons resultados. "Parecia que nada dava certo, não conseguia sair do 17.º lugar nas competições. Mas agora estou conseguindo resultados melhores: primeiro um nono lugar, depois um quinto, agora um vice-campeonato. Quem sabe não consiga vencer em Pipeline", afirmou sorridente.