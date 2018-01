Vítor Alves Teixeira vence em Orlândia O experiente cavaleiro Vítor Alves Teixeira, montando o cavalo SMPB Curioso Águia, venceu o GP Agromen, na tarde desta domingo, em Orlândia, na região de Ribeirão Preto, e faturou um Fiesta zero quilômetro. A prova, disputada com obstáculos a 1,50 m, teve um desempate, entre Teixeira e outros três cavaleiros - Geraldo Gomes de Lemos, Marcelo Leme de Souza e Bartholomeu Bueno de Miranda Neto. Nessa última etapa, o desempate, Teixeira assegurou a vitória no 7º Concurso de Saltos Internacional Agromen, uma das competições mais destacadas da América Latina. No total, a competição distribuiu, nas várias modalidades, premiações que totalizaram R$ 140 mil.