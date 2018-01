Vítor Alves Teixeira vence em São Paulo O cavaleiro Vítor Alves Teixeira venceu neste sábado o MiniGP, prova que faz parte das comemorações do 70º aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo. Com Zatlyn Adal, ele completou o percurso de desempate sem faltas e fez o tempo de 34s19. O conjunto Karina Johannpeter/Acland Joter ficou em segundo lugar. Neste domingo, no mesmo local, a partir das 8h30, acontece o Grande Prêmio de Saltos.