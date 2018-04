Vitor Belfort e Chris Weidman se encaram em evento do UFC

Vitor Belfort e Chris Weidman deram uma prévia da pesagem oficial do UFC 187, marcada para esta sexta-feira, no hotel MGM Grand, em Las Vegas. Os dois lutadores estiveram presentes no 'media day', evento os atletas são sabatinados por jornalistas do mundo inteiro.

Depois de muito questionar a índole do brasileiro por conta dos casos de doping, o norte-americano, detentor do cinturão dos pesos-médios, foi mais discreto no momento da encarada, promovida pelo chefão do UFC, Dana White. Já o 'Fênomeno', teve que ser contido para não tocar no adversário.

Campeão dos pesados ao 19 anos, Vitor fez questão de lembrar como o UFC cresceu desde sua conquista, em 1997. 'Basta ver o que o esporte se tornou e o que era quando eu ganhei o primeiro cinturão em termos de espetáculo, de mídia. Era outra organização do UFC e lutei duas vezes naquela noite, sem usar luvas! O UFC e eu fomos visionários em acreditar no MMA.'

Esta pode ser uma das últimas oportunidades de Vitor Belfort conquistar o título do principal torneio da modalidade. Mesmo assim, o veterano, de 38 anos, não classifica o combate com Weidman como o mais importante de suas carreira. 'Minha luta mais importante é sempre a próxima. Assim como meu voo mais importante é sempre o próximo. Tem gente que embarca e não chega ao destino. Então eu dou o meu melhor a cada dia sempre.'

DESCONTRAÇÃO

Outro fato que chamou a atenção dos jornalistas no evento foi o abraço entre Travis Browne e Andrei Arlovski, que fazem o duelo pelos pesos-pesados.

With over 15 KOs in his career, @VitorBelfort packs some serious power! #UFC187 Relive his top 5 KOs here: http://t.co/s44wlR3e1I — UFC (@ufc) 20 maio 2015

UFC 187

23 de maio, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL

Peso-meio-pesado: Daniel Cormier x Anthony Johnson

Peso-médio: Chris Weidman x Vitor Belfort

Peso-leve: Donald Cerrone x John Makdessi

Peso-pesado: Travis Browne x Andrei Arlovski

Peso-mosca: Joseph Benavidez x John Moraga

CARD PRELIMINAR

Peso-mosca: John Dodson x Zach Makovsky

Peso-meio-médio: Josh Burkman x Dong Hyun Kim

Peso-médio: Uriah Hall x Rafael Sapo

Peso-palha: Rose Namajunas x Nina Ansaroff

Peso-meio-médio: Mike Pyle x Colby Covington

Peso-leve: Leo Kuntz x Islam Makhachev

Peso-mosca: Josh Sampo x Justin Scoggins