Vitor Belfort e Luke Rockhold quase brigam em pesagem do UFC

SANTA CATARINA - Vitor Belfort e Luke Rockhold se reencontraram nesta sexta-feira para a pesagem que antecede o UFC no Combate 2 em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, na noite deste sábado. Os lutadores, que já haviam dado uma encarada dura na coletiva de quinta-feira, voltaram a se estranhar e tiveram que ser detidos por membros da organização do evento após atrito no momento da tradicional fotografia.

O brasileiro e o norte-americano farão uma das lutas principais do evento, que começa às 17h30. Belfort se mostrou confiante contra o oponente, que, em entrevista, alegou conhecer bem seu adversário.

"Quem não me conhece há muito tempo não sabe o que sou capaz de fazer. Tem de ser como uma tempestade, silenciosa. A luta se resolve no octógono. Amassei todas as luvas, agora é só beber o vinho", disse o atleta.

Campeão do Strike Force, Rockhold, de 28 anos, faz sua estreia no evento.

Ronaldo Jacaré e Constantinos Philippou vão fazer a segunda luta principal da noite.