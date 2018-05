Vitor Belfort faz treino junto com fãs no Parque do Povo, em São Paulo

SÃO PAULO - O lutador do UFC Vitor Belfort surpreendeu os fãs nesta terça-feira ao fazer uma convocação geral para um treino em um parque na cidade de São Paulo. "Alguma sugestão de parque para treinar no fim do dia? Quem me acompanha?".

O comentário foi postado por volta das 10h no rede social Instagram e, três horas depois, já havia recebido muitos comentários e quase 2.300 "curtidas". Entre as sugestões, Belfort optou pelo Parque do Povo, localizado na região do Itaim Bibi, zona sul da cidade. O atleta chegou ao local às 18h e permaneceu à disposição dos fãs até às 19h30.

No parque, Vitor Belfort fez alguns de seus principais exercícios de preparação, seguido por todos os seus muitos fãs presentes ao local. Ele realizou flexões e muitos trabalhos específicos de seu dia a dia de treinamento.

"Quem não veio, perdeu. Foi um momento de descontração, de alegria, de fazer exercício, de aprendizado. É muito bom para mim poder passar um pouco da minha experiência para os fãs e pessoas que acompanham a minha carreira. Dei o meu melhor para eles e dividimos muita alegria. Cumpri o meu trabalho", afirma Belfort. "Não treino em São Paulo e essa foi a melhor maneira de passar os meus ensinamentos", completa o lutador.

Para o público, o treinamento de Vitor Belfort significou muito e será um momento que ficará marcado na vida dos fãs, que treinaram ao lado de seu ídolo.

"Treinar com o Vitor é uma honra, principalmente pela referência que ele é como atleta. Ele dá muita atenção aos fãs, por isso todos se identificam com ele. Sempre faz as coisas pensando nos brasileiros. Trata todos de igual para igual. Age da maneira que ele fala. Acompanho bastante a carreira dele. É uma honra participar e adquirir um pouco de conhecimento durante todos os anos. A carga de exercícios foi bem legal e bem adaptável. Dentro da realidade de todo mundo", disse o representante comercial Everson Pereira, de 28 anos, um dos fãs de Vitor Belfort.