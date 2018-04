Vitor Hugo sugere mudança de nome para Tchê Tchê no Palmeiras: 'Parece música'

"Eu vi uns jogos dele e o moleque é bom. Fez até um golaço na semifinal (contra o Corinthians) e acho que vai dar muito certo, mas tem que mudar o nome, sim. Tem que vir como Danilo. Esse negócio de Tchê Tchê não dá certo, não. Parece música do Gusttavo Lima", brincou o zagueiro, se referindo a um dos maiores sucessos do cantor sertanejo.

O palmeirense ainda comentou sobre uma cicatriz no rosto, decorrência de uma pancada sofrida no clássico com o Santos, pelas semifinais do Paulistão e novamente demonstrou bom humor ao comentar que sua mãe lhe sugeriu que fizesse uma cirurgia plástica para esconder o corte.

"Minha mãe falou para eu fazer cirurgia plástica e eu disse: 'Ah, não, mãe. Isso é marca da guerra'. Quando eu contar a história para meus netos, vou poder mostrar para eles", explicou.