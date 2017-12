Vítor luta pelo 10.º título de Saltos O Campeonato Brasileiro de Saltos, disputado a partir de quinta-feira, no Clube Hípico de Santo Amaro, será a primeira observatória para a formação da equipe que irá aos Jogos Mundiais Eqüestres, em 2002, em Jerez de la Frontera (ESP). Vítor Alves Teixeira entra na disputa podendo conquistar o inédito decacampeonato. Entre os seus principais adversários estão Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, que conquistou o título paulista na semana passada, e a amazona Cláudia Itajahy, vencedora do Grande Prêmio Visa Indoor. Os cavaleiros participam amanhã de uma prova-treino para o torneio, que terá altura de 1,50 metro e termina no domingo.