Vítor Teixeira vence Copa Santo Amaro O cavaleiro Vítor Alves Teixeira confirmou o favoritismo e ganhou neste sábado a prova principal da Copa Santo Amaro de Salto, montado o cavalo SMOB Kadet. A prova teve obstáculo a 1,30 m de altura, com desempate a 1,40 m. Vítor também ficou em segundo lugar na competição, desta vez com o cavalo SMPB Honeur. Andréa Guzzo Muniz, com Lander, foi a terceira colocada. Neste domingo acontecem as provas finais da Copa Santo Amaro, a partir das 9 horas.