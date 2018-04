Vitória australiana no pólo aquático A seleção australiana feminina de pólo aquático derrotou o Casaquistão, por 9 a 4, nesta quarta-feira, pelo Jogos Olímpicos de Atenas. O time australiano venceu todos os tempos. No primeiro marcou 3 a 2, ampliando a vantagem no segundo, ao anotar 2 a 1. No terceiro venceu por 2 a 0 e no quarto e último marcou 2 a 1.