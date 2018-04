Vitória contestada de Pacquiao contra Marquez

O filipino Manny Pacquiao venceu o mexicano Juan Manuel Marquez, na madrugada de ontem, em Las Vegas, e manteve o cinturão dos meio-médios (até 66,678 quilos), versão Organização Mundial de Boxe. Mas o grande "vencedor" foi o seu maior rival, o norte-americano Floyd Mayweather. Sem lutar, o americano viu Pacman ser vaiado intensamente por mais de 16 mil pessoas, após ter sido declarado o ganhador da luta, depois de 12 rounds disputados. Em decisão muito polêmica, um dos jurados deu empate (114 pontos) e os outros dois viram Pacman como vencedor: 116 a 112 e 115 a 113.

Agora, na obrigatoriedade de recuperar o prestígio abalado de seu lutador, o empresário Bob Arum deverá se esforçar para que o duelo com Floyd Mayweather saia até o ano que vem.

Esta foi a terceira luta entre os dois boxeadores. Em 2004, houve empate. Mais quatro anos e Pacquiao venceu em decisão dividida. "Estou indignado. Fui roubado pela terceira vez. É muito difícil se dedicar cinco meses, fazer uma preparação especial e lutar contra um duro adversário e mais três juízes", disse Marquez, zebra na bolsa de apostas: 7 por 1. "Vou conversar com minha equipe e minha família para saber se penduro as luvas ou não." Nacho Beristáin, seu técnico, também não poupou críticas. "Sempre confiei na Comissão Atlética de Nevada, mas os roubos estão sendo constante".

Bob Arum tentou colocar panos quentes. "Foi uma espetacular luta. Com dois grandes boxeadores da história. A decisão seria muito equilibrada. Os jurados deram vitória para Pacquiao, mas alguns meios de comunicação viram empate. Outros podem apontar Marquez como vencedor. Decisões por pontos sempre serão polêmicas."

Pacquiao, com um grande corte no supercílio direito devido a uma cabeçada e outro no lábio inferior, esquivava-se da enorme vaia ao fim da luta, que o impossibilitou de dar entrevistas ao canal HBO. "Os fãs de Marquez ficaram tristes e os meus, felizes. Marquez é um grande lutador, mas eu fui melhor. Minha vitória foi clara." disse o lutador, que somou a 15.ª vitória consecutiva.

Pacquiao, que completa 33 anos dia 17 de dezembro, soma 54 vitórias (38 nocautes), três derrotas e dois empates. Aos 38 anos, Marquez perdeu pela sexta vez. Ele soma 53 vitórias (39 nocautes) e um empate.

O filipino ganhou US$ 22 milhões de bolsa (vai ainda receber uma porcentagem na venda do pay-per-view), enquanto o mexicano ficou com US$ 5 milhões.

A luta. Os três primeiros rounds foram de estudos. Marquez atuou desde o início no contra-ataque, enquanto Pacquiao buscava os ataques centrais. No quarto assalto, em troca de golpes, Marquez acertou boa direita. O quinto também foi bom para Marquez. A partir do sexto a troca de golpes foi muito mais intensa com os pugilistas alternando bons momentos.

Se Marquez apresentou boa tática de contra-ataque e ótima direita em direto, Pacquiao procurou mais a luta. O mexicano sofreu mais ataques, enquanto o filipino não demonstrou o mesmo preparo físico e velocidade de outros duelos.