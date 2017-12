Vitória de Manzan e Carla no triatlo Alexandre Manzan e Carla Moreno venceram neste domingo a quarta e penúltima etapa do Troféu Brasil de Triatlo, disputada na praia do Gonzaga, em Santos. A prova, que teve 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, foi disputada sob um sol forte e muito calor. Os campeões do torneio serão conhecidos no dia 24 de novembro, quando será disputada a final, também em Santos. Confira os resultados da quarta etapa: Masculino: 1º Alexandre Manzan (1h50m02) 2º Frederico Monteiro (1h50m56) 3º Santiago Alves Ascenço (1h51m12) 4º Marcus Ornellas (1h52m27) 5º Antônio Mansur Filho (1h53m01) Feminino : 1º Carla Moreno (2h01m16) 2º Gisele Bertucci (2h07m23) 3º Ana Cristina Boccanera Amatto (2h10m09) 4º Juliana Linhares Petry (2h14m06) 5º Manoela Tessarin (2h16m46)