Vitória de Popó leva Brasil a seu auge no boxe Com a vitória deste domingo, Popó resgata o título que foi seu de janeiro de 2004 até agosto do mesmo ano, quando perdeu para o norte-americano Diego Corrales, por nocaute, no décimo assalto. Esta, inclusive, foi a sua única derrota em 38 combates na carreira profissional - ganhou 38 lutas, sendo 32 por nocaute. Esta é a 4ª vez que Popó conquista um título mundial. O primeiro veio em 1999, com o cinturão dos superpenas da Organização Mundial de Boxe. Depois, em 2002, pela mesma categoria, foi campeão da Associação Mundial. E em 2004, já no peso leve, ganhou de novo na Organização Mundial. Mas, acima do título mundial dos leves, a vitória de Popó diante do norte-americano Zahir Raheem representa um momento único na história do esporte brasileiro. Pela primeira vez, o pugilismo do Brasil tem dois campeões simultaneamente. Depois de já ter conquistado outros títulos, Popó se une agora a Valdemir Sertão Pereira, que ostenta o cinturão dos penas pela Federação Internacional de Boxe desde janeiro. Agora, Popó tem opções muito interessantes para sua carreira. A categoria dos leves possui alguns pugilistas bastante conceituados como Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Jose Luis Castillo e o próprio Diego Corrales. E um deles deve ser o próximo adversário do brasileiro na defesa do título mundial.