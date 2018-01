Vitória deixa torcedor mais agressivo que derrota, diz estudo Torcedores têm maior probabilidade de ser agressivos depois de assistir a uma vitória de seu time do que a uma derrota, sugeriu estudo britânico. Uma equipe da Universidade de Cardiff, no País de Gales, entrevistou 197 torcedores de rúgbi que entravam e saíam do estádio Milênio. Eles constataram que os que viram seu time ganhar ou empatar com o adversário estavam mais agressivos do que os que viram seu time perder, ou que foram entrevistados antes da partida. Pesquisadores disseram que os torcedores podem ter se deixado levar pela euforia de uma vitória e ter perdido o senso de perspectiva, o que aumentou sua agressividade. O estudo, divulgado na publicação especializada Criminal Behaviour and Mental Health também descobriu que o resultado do jogo não afeta a quantidade de bebida alcoólica que o torcedor planejava consumir, que era semelhante em todos os entrevistados. Ver o time perder diminui o grau de felicidade do torcedor, mas ver a vitória não leva a um aumento desse sentimento, acrescentaram os pesquisadores. Os pesquisadores entrevistaram 111 torcedores quando entravam no estádio e 86 quando saíam. Foram feitas perguntas sobre o quanto planejavam beber, o quão felizes se sentiam e sua tendência para agressão. O chefe da pesquisa, Simon Moore, disse que os resultados são consistentes com eventos em todo o mundo em que os torcedores dos times vitoriosos promoveram distúrbios depois de uma partida. "Uma possível explicação pode ser que se o time dos torcedores vence ou empata, ele pode ter se deixado levar tão intensamente pela partida que perde a noção do futuro e esta perda de perspectiva leva ao aumento da agressão", afirmou. Marc Jones, da British Psychological Society, disse: "De várias formas, os resultados da pesquisa são surpreendentes porque você espera o contrário - que os torcedores do time perdedor fiquem mais agressivos." "Frustração, que é associada à derrota, pode causar agressão. Mas eu acho que vale a pena observar a reação psicológica à vitória", explicou Jones, que acrescentou: "Sabe-se que a vitória provoca um aumento da testosterona, que foi associada, embora não totalmente comprovado, ao aumento da agressão."