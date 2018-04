Vitória derrota o Coritiba por 2 a 0 Sob o olhar atento do novo técnico, Vágner Mancini, que acompanhou o jogo das tribunas do Barradão, em Salvador, o Vitória, comandado pelo interino Ricardo Silva, venceu o Coritiba, por 2 a 0, no primeiro jogo da primeira fase da Copa Sul-Americana. Uelliton e Jackson fizeram os gols. O duelo de volta será dia 25, em Curitiba, e o time baiano poderá perder por até um gol de diferença.