Vitória do Vasco acirra a disputa pelo título Vasco e Botafogo entraram no campo do Engenhão pressionados pela vitória do Corinthians, mais cedo. Para se manter no encalço do líder, era preciso vencer. Em especial para os botafoguenses. Mas os cruzmaltinos jogaram com aplicação tática e precisão cirúrgica nos contra-ataques, obtendo uma vitória crucial por 2 a 0 que os leva aos mesmos 61 pontos do rival paulista. Os resultados da rodada deixam a disputa do título polarizada entre Corinthians e Vasco.