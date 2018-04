Vitória elimina Coritiba nos pênaltis e avança Após perder no tempo normal por 2 a 0, placar idêntico ao que vencera o jogo de ida em Salvador, o Vitória eliminou ontem o Coritiba, fora de casa, nos pênaltis e avançou na Copa Sul-Americana. A LDU também se classificou ao empatar por 1 a 1 com o Libertad, em Assunção. O juiz brasileiro Paulo César de Oliveira anulou dois gols do time paraguaio no fim do jogo.