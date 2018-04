Vitória hoje deixará a Lusa perto do acesso

Bem perto de atingir seu objetivo nesta temporada, que é voltar à elite do futebol nacional, a Portuguesa tenta aproveitar a chance de atuar em casa, hoje, às 20h30, para se aproximar ainda mais do acesso. Vice-líder da competição, com 56 pontos, a Lusa recebe o Barueri, pela 35ª rodada da Série B. O clima é de confiança no Canindé, que deve contar com a presença de bom público. Uma das atrações será a inauguração do placar eletrônico, com 5,25 metros x 1,5 metro. O maior exemplo do ambiente de euforia entre torcedores e dirigentes é a iniciativa do Sindicato das Panificadoras (Sindipan), que arrecada dinheiro para a premiação do time. O pedido de R$ 250,00 como colaboração mínima foi encaminhado para as 4.200 padarias da cidade. A expectativa é por uma receita de R$ 500 a R$ 700 mil. "Não importa o valor que poderemos receber. O mais importante é a manifestação de apoio e a participação ativa da nossa torcida", festeja o técnico Vágner Benazzi, prestes a conseguir o segundo acesso em 2007. No primeiro semestre, ele reconduziu a Lusa à Série A1 do Campeonato Paulista. A comissão técnica planeja somar mais seis pontos para assegurar a volta à elite. Benazzi sabe que a vitória diante do Barueri pode até antecipar o acesso, dependendo de resultados de concorrentes diretos. Para ajudar, o treinador não terá nenhum desfalque na equipe. Pelo contrário. Vai contar com a volta do lateral-direito Wilton Goiano e do meia Rogério, que cumpriram suspensão. No outro jogo de hoje, o Santa Cruz recebe a Ponte Preta. MARÍLIA PERDE NO TRIBUNAL A diretoria e os advogados do Marília tentaram recuperar os 6 pontos perdidos pela escalação supostamente irregular do zagueiro Leandro Camilo, mas não obtiveram sucesso.O Superior Tribunal de Justiça Desportiva manteve a decisão.