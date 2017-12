Vitória na Rússia não deixa Daiane totalmente satisfeita Mesmo com a vitória nesta sexta-feira na etapa de Moscou da Copa do Mundo de Ginástica, Daiane dos Santos não ficou totalmente satisfeita com sua apresentação. ?Acho que ainda tem algumas falhas e, portanto, pode ser melhorada?, disse a ginasta. Daiane conta que competiu preocupada com o resultado final de sua performance. ?Eu não sabia o que esperar porque não tinha idéia do estágio em que se encontravam as meninas de outros países. E também nunca havia competido com esse novo sistema de pontuação?, explica. ?Achei que o nível está bastante elevado, embora praticamente todas ainda estejam tentando se entender com as regras.? Daiane também ficou em oitavo nas barras assimétricas. A brasileira não disputou as primeiras etapas do torneio neste ano por causa de uma contusão no cotovelo esquerdo e do revezamento de atletas promovido pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).