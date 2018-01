Vitória no Pan pode manter técnico espanhol na seleção O técnico Jordi Ribera é o sonho de consumo de clubes europeus. O desafio da Confederação Brasileira de Handebol é convencer o treinador de que os projetos nacionais são ainda mais recompensadores que os euros. O supertécnico Ribera - que cuida de todas as seleções masculinas, de infantil a adulto - é um obcecado por handebol, o equivalente a Bernardinho na seleção masculina de vôlei (vai até a jogos escolares), e tem convite de um clube espanhol para deixar o Brasil depois do Pan do Rio. ?Minha primeira opção para o problema? É fazer o Jordi ficar?, diz o presidente da CBHb, Manoel Luiz Oliveira. Ganhar o ouro no Pan - a Argentina é o principal rival - pode ajudar a convencer Ribera. O campeão no Rio assegura vaga na Olimpíada de Pequim. A CBHb, com orçamento anual de R$ 6 milhões (obtidos através da Lei Piva, Petrobrás e de outros patrocínios), vem recebendo currículos de técnicos do mundo todo - ?ex-atletas e treinadores da Alemanha, Dinamarca, Noruega, França, Rússia e Sérvia? - e pode até optar por solução caseira. Mas ainda prefere Ribera, que trouxe proposta de desenvolvimento na base, e tecnologias para a avaliação de talentos. O técnico da seleção feminina, o também espanhol Juan Oliver, vive no Brasil apenas uma parte do ano - de um grupo de 20 jogadoras convocáveis, 16 estão na Europa. Sétima colocada no Mundial, é favorita no Pan. O trabalho com o masculino, 19.º no Mundial, é mais difícil, tanto pela competitividade internacional quanto pelo estágio em que o Brasil se encontra. Para o Pan, os jogadores receberam incentivo extra - ajuda de custo de R$ 14 mil cada um por sete meses - e cobranças de Ribera. ?Planejamos ganhar os dois primeiros ouros dos esportes coletivos?, diz Manoel. A disputa do handebol começa em 13 de julho, com o feminino. O sorteio da tabela será em 14 de maio - dias 15, 16 e 17, o Brasil joga um quadrangular com Rússia, Espanha e México, no Riocentro.