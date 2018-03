Vitoria: Permanecer na elite já será bom Nome: Esporte Clube Vitória Fundação: 13/5/1899 Presidente: Alex Portela End: Rua Athemio Valente, 1, Salvador (BA) Site: www.ecvitoria.com.br Apesar de estar embalado pela conquista do bicampeonato baiano, o Vitória volta à Série A do Campeonato Brasileiro com expectativas "realistas", segundo seu diretor de futebol, Renato Braz. "Temos a pretensão de chegar à Copa Sul-Americana, quem sabe até à Libertadores, mas temos os pés no chão", afirma. "Nossa receita é menor que a dos times do sul. Temos o mesmo patrocinador do Palmeiras, mas a gente recebe R$ 80 mil por mês, enquanto eles ganham R$ 1 milhão mensais". Sendo assim, ficar na elite já é lucro para o Vitória. TÉCNICO:Vagner Mancini >principal título: Copa do Brasil (2005) >Último Clube: Grêmio (2008) ESTÁDIO: Barradão localização: Estrada de Canabrava, s/n°, Salvador, BA capacidade: 50 mil inauguração oficial: 09/11/1986 ELENCO GOLEIROS Ney, Moisés e M.Vinícius ZAGUEIROS Marcelo Batatais, Leonardo, Rafael, Anderson e Wallace LATERAIS Carlos Alberto, Marco Aurélio, Alessandro, Gustavo MEIO-CAMPISTAS Washington, Renan, Carlos, F. Luiz, André, Uelliton, Williams, Bida, Valmir, Caíque, D.Rios, Jackson, Héverton, Marco Antônio, Ramon, Hubner e Ricardinho ATACANTES Adriano, Diego, Muriqui, Marquinhos, Rodrigão, Dinei