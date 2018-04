Pequim foi eleita sede da 29ª edição olímpica em 2001, sete anos antes dos Jogos. Nunca antes a China havia recebido a competição. Tóquio, no Japão, em 1964, e Seul, na Coréia, em 88, foram as únicas cidades no continente asiático a organizar uma Olimpíada. A candidatura ganhou força em 2001 após a entrada do país no mercado mundial, atraindo investidores estrangeiros. A aposta de um exuberante crescimento econômico era grande por parte do Comitê Olímpico Internacional (COI). Foi uma vitória política dos chineses, que prometem os melhores Jogos de todos os tempos. Ainda hoje existem críticas de organizações não-governamentais pelo fato de o COI ter escolhido a China, considerado um país no qual não há democracia, muitas liberdades estão restritas e se aplica a pena de morte. Membro do Comitê Executivo do COI, o norueguês Gerhard Heiberg acredita que os Jogos de Pequim podem ser os melhores da história. "Elegemos Pequim em uma votação em igualdade de condições com as outras cidades que eram candidatas. O contrato com as cidades é igual para todas. No COI não olhamos a política de cada país, é difícil entrar nos assuntos internos dos Estados." Heiberg confia, ainda, na unificação do país de 1,3 bilhões de pessoas e 53 minorias étnicas. O início do processo de duas etapas para a escolha da sede foi em dezembro de 1999. Primeiro as cidades passaram por fase de seleção baseada em informações técnicas que foram examinadas por uma equipe de especialistas e encaminhadas ao Comitê Executivo do COI. As adversárias de Pequim foram Bangcoc, Cairo, Havana, Istambul, Kuala Lumpur, Osaka, Paris, Sevilha e Toronto. Em 13 de julho de 2001, em Moscou, Pequim foi eleita sede da Olimpíada, com 44 votos na primeira rodada e 56 na segunda. Toronto (com 20 e 22) e Paris (15 e 18) foram as outras mais votadas. Os Jogos de 2012 serão em Londres. Para 2016, sete cidades lutam para ser anfitriãs: Rio, Madri, Praga, Chicago, Doha, Baku e Tóquio. A decisão será em outubro de 2009.