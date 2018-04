Vitória queniana e Marílson em oitavo

O brasileiro Marílson dos Santos não teve um resultado ruim ontem, na Maratona de Nova York - ficou em oitavo lugar -, mas ficou longe do bicampeonato na prova de maior prestígio da distância. O vencedor foi o queniano Martin Lel, que percorreu os 42,195 km no tempo de 2h09min04, seguido de outros dois africanos: o marroquino Sbderrahim Goumri e o sul-africano Hendrick Ramaala. O tempo de Marílson foi a segunda melhor marca brasileira este ano em maratonas. Ele também é o detentor do tempo mais rápido, 2h08min37, obtido na em Londres. Lel ganhou a maratona graças a um sprint nos últimos metros da corrida. Durante a prova, ficou ombro a ombro com Goumri por vários quilômetros do percurso, mas disparou no final. O resultado rendeu a Lel um prêmio de US$ 130 mil. Outro destaque da corrida foi a inglesa Paula Radcliffe, recordista mundial feminina. A maratonista fez um retorno glorioso ao atletismo após dois anos de ausência - motivada por contusão e pela gravidez da filha Isla, hoje com 10 meses. Paula chegou em primeiro, com o tempo de 2h23min09 e ganhou a mesma quantia de Lel de premiação. Foi seguida da etíope Gete Wami e de Jelena Prokopcuka, da Letônia. Ela comemorou a vitória com a bandeira da Inglaterra em uma das mãos e abraçada a Isla. Nos braços do pai, a menina aguardou pela mãe na linha de chegada. Para Sebastian Coe, um dos grandes ídolos da história do atletismo britânico e um dos organizadores da Olimpíada de 2012, a maratonista é fora de série. "Paula claramente transcendeu no atletismo. Ela é um dos melhores nomes do esporte britânico de todos os tempos." TRIUNFO BRASILEIRO Se não deu para Marílson em Nova York, a boa notícia foi a vitória da brasileira Sirlene Pinho na maratona de Buenos Aires. Com 2h39min08 a atleta bateu o recorde da prova, mas ainda não alcançou índice para a Olimpíada de Pequim. "Passei o km 30 para 1h51min e pensei que poderia conseguir o índice, mas ventou muito", lamentou.