Vitória suada em Tóquio A seleção brasileira feminina de vôlei, de Thaísa (foto) sofreu bastante, mas derrotou a Rússia por 3 sets a 2 (25/20, 22/25, 25/17, 24/26 e 16/14) na primeira partida da fase final do Grand Prix de Vôlei, em Tóquio, no Japão. As russas contaram com a oposto Gamova e chegaram a ficar em vantagem de 14 a 12 no tie-breaker, mas as brasileiras reverteram o placar e saíram de quadra com mais uma vitória. A também oposto Sheilla foi a maior pontuadora da partida, 28. Na madrugada de amanhã, às 3h30, o time enfrenta a Alemanha.