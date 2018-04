Vitória tem a reestreia de Mancini Meio ano após deixar o Vitória para assumir o Santos, Vágner Mancini volta a comandar o time baiano e tem quatro problemas para armar a reestreia, em Salvador: o goleiro Viáfara (machucado), o zagueiro Victor Ramos (na seleção sub-20) e os volantes Vanderson e Uelliton (ambos suspensos). Já o Goiás, disposto a retomar a vice-liderança, vai contar com o retorno de Ramalho e Vítor, recuperados de contusão. Outra boa notícia é que Felipe, autor de 25 dos 93 gols do Goiás no ano, está em condições de jogo, mas fica na reserva.