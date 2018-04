Viviane Senna conta com sorte para que filho siga na F1 Em meio à indefinição sobre o futuro de Bruno Senna, a mãe do piloto admite que o filho precisará contar com a sorte para ir bem no GP do Brasil, que será realizado neste domingo, em Interlagos, e assim aumentar suas chances de seguir na Fórmula 1 em 2012. Viviane Senna torce para que o carro da Renault tenha o mesmo desempenho apresentado no treino classificatório e espera que uma eventual estratégia de pneus para a chuva funcione.