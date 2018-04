Vlasic conquista título mundial do salto em altura A croata Blanka Vlasic conseguiu defender o seu título e foi campeã mundial do salto em altura nesta quinta-feira, em Berlim, superando a decepção dos Jogos Olímpicos de Pequim, quando foi superada pela belga Tia Hellebaut. A russa Anna Chicherova ficou com a medalha de prata e a alemã Ariane Friedrich.