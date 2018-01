Vó Zizinha é o 1º a chegar a Trindade Depois de dois dias sem responder às chamadas de rádio feitas pelo rebocador Tridente, o veleiro carioca Osklen Born Free deu sinal de vida. O barco de 36 pés, do comandante André Freitas, atracou na manhã desta quinta-feira no Iate Clube do Espirito Santo, com os três tripulantes sem qualquer problema de saúde. O Born Free teve de abandonar a Regata Eldorado-Brasilis no terceiro dia de disputa, quando estava a 300 milhas da costa de Vitória. Além da quebra do mastro, os tripulantes ficaram sem rádio a bordo, o que obrigou a embarcação a deixar a prova e retornar ao continente. "Saímos do rumo da regata para iniciarmos a busca ao veleiro que estava sem passar a posição a 48 horas. Não conseguimos localizá-lo, mas felizmente veio a mensagem passada por um navio mercante afirmando que o barco se dirigia à Vitória e, para a nossa tranqüilidade, logo em seguida o Born Free chegou ao Iate Clube", afirmou o comandante Sobral, do Tridente, que fundeou junto a Ilha da Trindade às 16 horas desta quinta-feira. Antes do rebocador da Marinha do Brasil chegar a Trindade, quatro veleiros já haviam cruzado a linha de chegada da primeira metade da prova. O primeiro foi o Vó Zizinha, do Rio de Janeiro, completando os 1.150 quilômetros em 108 horas. Em 2001, o Touche/Safra, recordista da regata, percorreu esse mesmo trajeto em 96 horas. Alexandre Hadad, tripulante do Vó Zizinha, comentou que esse tempo poderia ter sido menor, não fosse a falta de vento próximo a Trindade. "A calmaria e a corrente contra que enfrentamos durante todo o dia atrasou muito o nosso barco. Além disso, tivemos duas velas rasgadas numa das noites em que o vento esteve mais forte", explicou. Além do Vó Zizinha, outros três veleiros atracaram na Enseada dos Portugueses, local da base militar da Marinha. O Daslu Portugal Telecom, de tripulação feminina, e o Quiricomba Oporttunity, da Escola Naval, cruzaram praticamente juntos, durante a madrugada. Quando a quinta-feira amanheceu, foi a vez do BL-3 Alforria, de Ilhabela, comemorar a chegada. "Para evitarmos as onda da Enseada dos Portugueses, cruzamos a linha e viemos para as águas abrigadas da Enseada dos Príncipes. Agora, os quatro barcos que chegaram estão vivendo o esperado momento de confraternização, tendo como visual, a poucos metros da proa, uma imensa pedra que lembra o Pão de Açúcar", disse o comandante do BL-3 Alforria, Pedro Rodrigues. As outras oito embarcações que continuam na regata são esperadas até a madrugada de sábado. Antes mesmo de iniciar os reparos nos veleiros e tirar um breve descanso, a maioria dos tripulantes não resistiu a um mergulho nas águas de Trindade, para comemorar o final da primeira etapa da Eldorado-Brasilis.