Vó Zizinha pode garantir fita azul A 4ª Regata Eldorado-Brasilis já deverá ter acabado para alguns veleiros na madrugada de quarta feira. O líder da segunda etapa, BL-3 Alforria, de Ilha Bela, aproxima-se da costa de Vitória com a previsão de cruzar a linha de chegada por volta da meia noite de hoje. Em seguida, durante a madrugada, são esperadas as embarcações Daslu/Portugal Telecon, Quiricomba Oporttunity e Vó Zizinha, que deverá ser o fita azul da regata - o mais rápido somando-se os tempos de ida e volta a ilha da Trindade. O Vó Zizinha percorreu a primeira metade em 108 horas. Nenhum dos veleiros deverá completar a segunda parte do trajeto em menos de 100 horas, o que garante ao barco paulista Touche/Safra o recorde da prova estabelecido em 2001 com o tempo de 181 horas e 49 minutos. Até a tarde de sexta feira é previsto que os 11 veleiros já estejam atracados no pier do Iate Club do Espírito Santo. O forte vento nordeste acima dos 35 quilômetros por hora, que entrou na madrugada de hoje, levou os barcos e as tripulações a navegarem em condições extremas e buscarem motivação extra para o último trecho da regata. " Sofremos uma séria avaria, com a quebra da haste de madeira que sustenta a vela-balão. Nosso rendimento está comprometido, mas vamos brigar pela fita azul até a última milha", falou o comandante do Vó Zizinha do Rio de Janeiro, Wagner Gomide. A tripulação do Quiricomba também enfrentou problema por causa das rajadas mais fortes. ?A noite foi bastante tumultuada. Além do vento, as ondas de dois metros também dificultaram nossa velejada. Tivemos a vela-balão rasgada e agora estamos seguindo apenas com a genoa", - uma vela de dimensões reduzidas usada à proa do barco - contou o responsável pelo veleiro da Escola Naval, tenente Batista. As oito tripulantes do Daslu/Portugal Telecon, mesmo castigadas pelo mar, mantinham o ânimo elevado diante da expectativa de voltar, em breve, a pisar em terra firme. "Nossa maior arma é a atenção total que cada velejadora têm na regulação do barco para aproveitar o vento da melhor forma possível. O mar está picado, as ondas estão batendo de lado e começam a aparecer vários navios mercantes, o que exige muitas manobras. Não podemos vacilar", declarou Kika, timoneira e navegadora do veleiro feminino. Para completar o time dos barcos avariados pelo vento e pelas ondas, o comandante do Alforria, Pedro Rodrigues, informou que o barco da Escola de Iatismo BL-3, de Ilha Bela, também teve duas velas rasgadas durante a desgastante madrugada de terça feira.