Vó Zizinha sai na frente na Regata Assim que estouraram os fogos de artifício e foi dada a largada, o veleiro "Vó Zizinha", do comandante Wagner Gomide, capturou com mais eficiência os ventos de 8 a 12 nós, com rajadas de 15 nós, na baía de Vitória, em frente da praia de Camburi, e assumiu a liderança da Eldorado-Brasilis, a maior regata de percurso do País, com 1.260 milhas náuticas (equivalente a 2.336 quilômetros), patrocinada pela Mitsubishi Motors. A competição começou neste sábado, saindo da capital capixaba com destino a Ilha de Trindade - o ponto brasileiro de terra mais distante da costa, a 1.168 quilômetros - e retornando a Vitória depois de aproximadamente 11 dias. Com uma destreza impressionante, Wagner Gomide levou sua embarcação ao contorno da primeira bóia, no porto de Tubarão. O ?Vó Zizinha? foi seguido à distância pelo "Quiricomba", da Escola Naval, comandado pelo aspirante Gabriel de Sá, e pelo Daslu/Portugal Telecom Brasil, da comandante Erika Lessmann e sua tripulação composta apenas por mulheres. O tempo estava aberto, ao contrário dos dias anteriores em Vitória, nos quais havia muita nebulosidade e calor. No caminho até a terceira bóia, inexplicavelmente o "Vó Zizinha" errou a tática e foi quase alcançado pelo "Quiricomba" e pelo Daslu/Portugal Telecom Brasil. A partir de então, os veleiros seguiram mar adentro rumo a Trindade, com o vento em través. O "Tridente", rebocador da Marinha que acompanha a flotilha para garantir a segurança das tripulações ao longo da regata, foi o último a entrar no mar aberto, levando a bordo o juiz internacional Ricardo Costa, de 21 anos, o mais jovem do País. Além de arbitrar a regata, Ricardo Costa está encarregado de passar via rádio para o continente todas as informações sobre a regata, em boletins diários às 20h e 8h. Preparativos finais - Manhã de largada não é como outra qualquer. As tripulantes do Daslu/Portugal Telecom Brasil estavam na primeira reunião do dia às 7h20, durante o café da manhã no hotel. Enquanto faziam sua última refeição em terra antes de entrar no veleiro de 50 pés que foi o fita azul do ano passado, as oito velejadoras discutiam detalhes relativos até mesmo à programação da volta. "O que tinha para decidir em termos táticos e de programação para a regata já foi decidido. Não tem mais o que dizer. Agora, todas as meninas estão telefonando para seus familiares para se despedir e vão guardar as bagagens no container que fica no píer. E já estamos deixando as passagens marcadas para a volta, que deve ser antes do dia 3 de fevereiro", disse Kika Angeli, que assume o veleiro no turno em que a comandante Erika Lessmann descansa. Jadir Serra, comandante do Normandie/Bellet Juliana Omati, orientava um marinheiro que fazia ajustes numa catraca logo às 8h no píer. Não que tenha chegado cedo ao local - o comandante mora em seu veleiro, que tem inclusive um televisor de 27 polegadas tela plana, aparelho de dvd, máquina de pão e vários utensílios comuns em uma casa. Ele e sua tripulação (seis pessoas ao todo), discutiam como armazenar os suprimentos comprados na véspera, uma despensa que custou R$ 2,2 mil. "Só de chocolate são 40 barras, é energético", revelou. Na hora do café da manhã, numa panificadora próxima do Iate Clube, Jadir encontrou seu adversário de regata, Mario Borriello. O comandante do Domani saía do local carregando dois pacotes com pães quentes, que era só o que tinha faltado na despensa: "Compramos tudo ontem à noite, olha só o recibo", disse Mário, mostrando a nota fiscal de compras feitas no supermercado, de R$ 740,00. Juntos, Jadir e Mário decidiram passar em uma casa de material de construção para comprar dois arcos de serra, para eventuais emergências. "Somos adversários, mas esse tipo de relação, de um colaborar com o outro, é muito comum no meio da vela", explicou Mário, carregando o último arco que estava à venda na loja. "Eu dou um jeito de improvisar se for necessário, não tem problema", justificou Jadir. André Freitas, comandante do Osklen/Born Free, passeava no píer por volta das 9h30 fumando um dos seus últimos cigarros em terra antes de passar os próximos dez, onze dias a bordo de seu veleiro: "Não estamos levando muito cigarro, não, a gente fuma pouco no mar. Acordamos hoje às 7 horas e já fomos para o mercado comprar as últimas coisinhas, como pilhas para o GPS, para as lanternas, jornais. Repusemos também o estoque de água, que fomos consumindo nos últimos dias." Os quatro tripulantes do Osklen/Born Free ficaram felizes com a previsão do tempo. "Parece que o vento vai bater. Estou calculando uns 10, 15 nós para a largada, depois deve aumentar um pouco, chegar a uns 20 nós e ficar constante, o que é ótimo. Afinal, regata sem vento é como jogar basquete com uma bola murcha", comparou André Freitas.